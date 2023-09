Jens Schuermans termine à une bonne 6e place sur l'épreuve de cross-country aux Gets

Jens Schuermans a décroché la 6e place sur l'épreuve principale de cross-country tenue dans le cadre de la manche de Coupe du monde de mountainbike et qui s'est déroulée dimanche dans le village alpin des Gets, en France. Les victoires sont revenues au Français Victor Koretzky et à l'Autrichienne Mona Mitterwallner.