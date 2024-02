Johannes Boe remporte le départ groupé et égale le record d'Ole Einar Bjorndalen

Johannes Boe a remporté le départ groupé (mass start) messieurs des championnats du monde de biathlon dimanche à Nove Mesto en Tchéquie. Le Norvégien décroche le 20e titre mondial de sa carrière, toutes épreuves confondues (individuelles et par équipes), et égale le record de son compatriote Ole Einar Bjorndalen établi entre 1997 et 2017.

Boe a commis une faute au tir (au premier passage couché) et réalisé un chrono de 34:50.2 au terme des 15 km de course. Ce 20e titre est aussi le 10e titre individuel de Boe. Il revient à une longueur du record en la matière codétenu par Bjorndalen et le Français Martin Fourcade. Le Norvégien termine ces Mondiaux avec trois médailles d'or après celles sur l'individuel et la poursuite.

Grâce à un sans-faute au tir, le Letton Andrejs Rastorgujevs a pris la 2e place à 15.1 secondes pour la première médaille mondiale de sa carrière à 35 ans. Le Français Quentin Fillon Maillet (1 faute) a complété le podium à 33 secondes.