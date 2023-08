Jolien Vermeylen, 14e et meilleure triathlète belge sur l'événement test de Paris

La Britannique Beth Potter a remporté le triathlon de distance olympique de Paris, jeudi matin, servant de test-event pour les prochains JO de 2024. Lors de cette répétition générale de la course féminine, la leader du classement mondial a devancé sa dauphine française Cassandre Beaugrand et l'Allemande Laura Lindemann. La meilleure Belge est Jolien Vermeylen, 14e, tandis que Valérie Barthelemy a fini 38e et Claire Michel 42e.

Potter, qui a lâché Beaugrand dans les 300 derniers mètres, a bouclé les distances de 1.500 m de natation dans la Seine, 40 km à vélo et 10 km à pied dans les rues de Paris, en 1h51:40. La Française a suivi 6 secondes plus tard, Lindemann complétant le podium à 20 secondes de la Britannique. Vermeylen, sortie de l'eau à moins de 30 secondes de la meilleure nageuse, a réussi à intégrer à vélo un peloton d'une vingtaine de leaders. Chose que n'ont pu faire les deux autres Belges, Barthelemy naviguant dans un groupe de poursuivantes à près de 3 minutes et Michel concédant plus de 5 minutes sur la tête de course en déposant son vélo.

A l'arrivée, Vermeylen, auteure d'un 10 km en 34:24, a concédé 1:28 sur Potter, terminant 14e en 1h53:07. Barthelemy est 38e (1h58:07) et Michel 42e (1h58:25). Ce résultat de l'Anversoise, 29 ans, confirme son statut de N.1 belge. Elle devrait encore sensiblement améliorer sa 28e position au classement de qualification olympique et sa 31e place mondiale.