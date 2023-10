Jolien Vermeylen à nouveau au pied du podium, à Rome

Six jours après avoir terminé au pied du podium de la manche de Coupe du monde féminine de triathlon à Tanger, Jolien Vermeylen s'est à nouveau classée 4e de l'étape italienne, samedi à Rome. La triathlète belge, en tête de la course jusque dans la dernière boucle à pied, a été dépassée par un trio dans les 2 derniers kilomètres de cette course de format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied), remportée par l'Allemande Nina Eim, en 59:26.

Eim a devancé de 5 secondes sa compatriote Marlene Gomez-Göggel (59:31) et de 9 secondes la Suissesse Cathia Shär (59:35). Seule Belge engagée, Vermeylen est sortie en tête des 2 transitions. D'abord après la natation qu'elle a terminé 2e, s'associant ensuite à vélo avec la Française Mathilde Gautier et la Britannique Olivia Matias. Les 3 échappées n'ont pas réussi à prendre plus de 30 secondes sur le peloton des favorites, Vermeylen se montrant peu à l'aise sur la petite bosse du parcours à franchir 5 fois. Elle a cependant chaque fois recollé aux 2 leaders et pris l'initiative à pied, sortant 1e du parc à vélo. La N.1 belge au classement de qualification olympique n'a toutefois pu suivre le rythme de Eim, Gomez-Göggel et Shär lorsque ce trio l'a dépassé et accéléré à 2 km du terme.

Marten Van Riel et Arnaud Mengal figurent dans la liste des partants de la course masculine, dont le départ est programmé à 12h00.