Joppe Van Langendonck et Kyan Vercauteren remportent, invaincus, leur groupe

Joppe Van Langendonck, 20 ans, et Kyan Vercauteren, 19 ans, ont poursuivi le championnat du monde de beachvolley pour les moins de 21 ans de belle manière, jeudi à Roi-Et en Thaïlande. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs de la phase de poules. Ils ont terminé en tête du groupe A et sont qualifiés pour la phase par élimination directe.

Ils ont d'abord dominé les Thaïlandais Wisetkan Wichaya et Ruairung Saiphirun 2 sets à 0 (21-15, 21-12) avant de prendre le meilleur 2-1 (21-14, 23-25, 15-11) face aux Ukrainiens Vitalii Savvin et Anton Moiseiev. Les Belges s'étaient imposés 2-0 (21-15, 21-14) aux dépens des Canadiens Charles Ellinas et Colin Lash mercredi..

Les trente-deux équipes sont réparties dans huit poules de quatre. Les trois premières de chaque groupe se hissent dans la phase par élimination directe.