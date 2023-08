Joshua Tarling confirme après sa performance aux Mondiaux et remporte le contre-la-montre

Le Britannique Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) a remporté la deuxième étape du Renewi Tour (WorldTour), le Tour du Benelux, disputée jeudi sous la forme d'un contre-la-montre de 13,6 kilomètres partant et arrivant à Sluis, aux Pays-Bas. Il prend par la même occasion la première place du général.

Sur un parcours plat, Tarling a devancé quatre Belges, Tim Wellens (UAE Team Emirates), Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny), tous arrivés entre 14 et 21 secondes après le premier. Le Gallois de 19 ans a confirmé après sa très bonne prestation lors des championnats du monde de Glasgow. Il avait alors terminé troisième de l'épreuve chronométrée derrière Filippo Ganna et Remco Evenepoel.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), leader du classement général après sa victoire au sprint sur la première étape mercredi à Aardoie, a terminé 34e à 48 secondes de Tarling, qui devient le nouveau leader au général.