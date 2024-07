Jusqu'à 13h30 de direct par jour sur la RTBF, la totalité des JO sur Eurosport et HBO Max

La RTBF a présenté mercredi son dispositif complet pour la diffusion des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Le service public proposera jusqu'à 13h30 de direct par jour sur ses antennes télévisées. L'ensemble des compétitions sportives sera par ailleurs disponible sur l'offre payante d'Eurosport et de la nouvelle plateforme HBO Max.

Les premières compétitions seront diffusées chaque jour dès 9h45 sur Tipik, annonce la RTBF, qui prévoit un direct en continu sur sa seconde chaîne télévisée et sur sa plateforme numérique RTBF Auvio jusqu'à 23h00. Des pages spéciales seront également prévues dans les JT de La Une, et une émission sur les faits marquants de la journée, baptisée "À nous Paris" et présentée depuis la Belgium House à Paris, sera programmée tous les jours à 18h30 sur La Une.

Des directs "exclusifs" seront également disponibles sur RTBF Auvio, prévient le service public.