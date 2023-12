Kelly Van Petegem en tête au général après sa victoire avec Jïenity de Kler à Sigulda

Les Belgian Bullets ont affiché un temps de 1:44.73 (47.08, 2e dans la première descente, 47.50 (1re) dans la seconde) à l'issue des deux runs pour devancer deux bobs allemands: Diana Filipski et Marijana Herrmann de 58/100es et Charlotte Candrix et Lena Brunnhübner de 81/100es.

C'était une première en bobsleigh pour Jïenity de Kler, sprinteuse de 23 ans.