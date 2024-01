Kelly Van Petegem et Dora De Haseleer terminent à la 19e place à St.Moritz-Celerina

Le duo a réalisé un premier run en 1:10.30 (18e) puis un second run en 1:09.87 (18e) pour finir à la 19e et dernière place avec un chrono total de 2:20.17. Elles ont terminé à 3.58 secondes des Allemandes Laura Nolte et Neele Schuten qui se sont imposées en 2:16.59. Les Allemandes Lisa Buckwitz et Lauryn Siebert ont pris la 2e place à 8 centièmes de seconde (2:16.67) devant les Suissesses Melanie Hasler et Mara Morell, 3e en 2:16.97.

Au classement de la Coupe du monde, Nolte conserve la tête avec 650 points après trois courses devant Lisa Buckwitz, 2e avec 611 points. Kim Kalicki complète un podium 100% allemand avec 588 points. Van Petegem est 21e avec 74 points.