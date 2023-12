Kelly Van Petegem et Dora De Haseleer terminent à la 4e place mercredi à Lillehammer

Les Belgian Bullets ont descendu la première manche en 53.68 (4e) et la seconde en 53.74 (3e) pour un total d'1:47.42 à 68/100es des Allemandes Maureen Zimmer et Cynthia Kwofie (1:46.74) et à 12/100es de la troisième marche du podium occupée par les Suissesses Inola Blatty et Michelle Shannon Gloor (1:47.30). Les Autrichiennes Katrin Beierl et Nicola Pichler ont pris la 2e place (1:47.10).

Mardi, c'est avec Xanthe Van Driessche (pour une première) que Kelly Van Petegem avait pris la 7e place.