Kelly Van Petegem et Dora De Haseleer terminent à la 7e place en bob à deux à Altenberg

La victoire est revenue aux Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi en 1:52.53 pour leur première course ensemble depuis leur titre olympique en 2022.

La course a été marquée par trois accidents. Les bobs des Allemandes Lisa Buckwitz et Lauryn Siebert et des Slovaques Viktoria Cernanska et Lucia Mokrasova se sont renversés dans le deuxième run alors que les Américaines Elana Meyers Taylor et Jasmine Jones n'ont pas pris le départ de cette seconde manche après s'être renversées dans la première manche aussi.

Au classement général de la Coupe du monde, Laura Nolte est en tête avec 1520 points devant ses compatriotes Kim Kalicki (1458), 2e dimanche, et Lisa Buckwitz (1347), 3e. Kelly Van Petegem est 18e avec 242 points.

La dernière étape de la Coupe du monde est prévue le 22 mars à Lake Placid aux États-Unis un mois après les championnats du monde qui sont prévus le 1er mars à Winterberg en Allemagne.