Kelly Van Petegem et Jana Horemans championnes d'Europe juniores de bob à deux

Van Petegem et Horemans, qui ont toutes les deux 24 ans, ont terminé à la 7e place de la course du jour. Avec des runs en 53.97 secondes (8e) et 54.04 secondes (7e), elles ont fini en 1:48.01, à 1.25 des lauréates allemandes Diana Filipszki et Cynthia Kwofie (1:46.76).

Les seules concurrentes pour le titre européen chez les juniores étaient les Autrichiennes Lea Haslwanter et Ina Kannenberg, qui ont fini à 13/100e alors qu'elles menaient la danse après le premier run. Les Néerlandaises Robin Post et Jaybre Wau n'ont pas pris le départ.