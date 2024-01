Kelly Van Petegem et Jïenity De Kler au pied du podium en bob à deux à St.Moritz-Celerina

Elles se sont classées successivement 4e et 5e dans les deux manches pour échouer finalement à 1.02 seconde des Allemandes Charlotte Candrix et Cynthia Kwofie, sacrées championnes du monde en 2:18.85. Un autre bob allemand celui de Diana Filipszki et Lauryn Siebert a pris la médaille d'argent à 53/100e. Les Suissesses Debora Annen et Julie Maria Leuenberger se sont parées de bronze à 73/100e.

Kelly Van Petegem avait terminé 9e de l'épreuve de monobob de ces Mondiaux juniors, réservés aux athlètes de moins de 26 ans, samedi.