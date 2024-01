Kelly Van Petegem et Jïenity De Kler prennent la 2e place à St.Moritz-Celerina

Nos représentantes ont terminé deuxième dans chacune des deux manches, à chaque fois derrière les Britanniques Adele Nicoll et Kya Placide. Van Petegem et De Kler ont échoué à 61/100e cédant respectivement 35/100e et 26/100e. Les Polonaises Linda Weiszewiski et Marika Zandecka ont complété le podium à 99/100e.

Van Petegem et De Kler ont remporté le 17 décembre la 4e manche à Sigulda en Lettonie. Au classement de la Coupe d'Europe, Van Petegem, qui n'a disputé que cinq courses, est aussi 2e avec 502 points derrière l'Allemande Diana Filipszki, 5e ce vendredi, qui en totalise 538. Adele Nicoll (402 points en quatre courses) est 3e.