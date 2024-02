Kelly Van Petegem termine 2e du classement général en bob à deux

Aux côtés d'Ine Mylle, Van Petegem a d'abord réalisé le 6e temps du premier run (53.83) et le 7e temps du second run (53.80) pour terminer à la 7e place avec un chrono total de 1:47.63. Elles ont échoué à 1.56 seconde des Allemandes Charlotte Candrix et Cynthia Kwofie, qui l''ont emporté en 1:46.07.

Les Allemandes Diana Filipszki et Carolin Kupsch ont décroché la 2e place à 65 centièmes de seconde devant les Suissesses Debora Annen et Julie Maria Leuenberger, 3e à 83 centièmes.