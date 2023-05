Kenneth Vandendriessche 8e mondial du triathlon longue distance à Ibiza

Kenneth Vandendriessche a bouclé les championnats du monde de triathlon de longue distance à la 8e place, à Ibiza, à l'occasion des Mondiaux ITU multisports, qui se déroulaitent jusquà dimanche sur l'île espagnole. La victoire est revenue au Français Clément Mignon chez les messieurs et à sa compatriote Marjolaine Pierré chez les dames.

Avec le meilleur temps sur les 30 km de course à pied, le triathlète flandrien a encore remonté 10 concurrents pour terminer à la 8e place, en 5h23:12. A l'avant, la décision est seulement tombée dans le dernier kilomètre, quand Mignon a repris Benito pour s'adjuger son premiere titre mondial ITU en 5h17:17, avec 32 secondes d'avance sur l'Espagnol et 2:35 sur le Sud-Africain Matt Trautman. Deuxième Belge engagé, Christophe De Keyser a fini 17e (5h32:10).

Vandendriessche, 36e à la sortie des 3 km de natation, à plus de 6 minutes des leaders, a réussi une belle remontée tout au long des 116 km du parcours vélo, déposant sa machine en 18e position, mais à près de 7 minutes du podium.

Chez les dames, où aucune Belge n'était engagée chez les élites, le titre mondial ITU est revenu à la Française Marjolaine Pierré, en tête du début du vélo jusqu'à l'arrivée. En 5h53:35, la partenaire dans la vie de Mignon a largement devancé la Suédoise Sara Svensk (6h02:06) et l'Espagnole Gurutze Frades (6h06:48).

Plus tôt dans la semaine, la Belgique avait décroché 2 médailles chez les élites. Une d'or avec le sacre de Sébastien Carabin en cross duathlon, et celle de bronze avec Maurine Ricour et Arnaud Dely lors de l'épreuve de duathlon en relais mixte.