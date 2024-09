Kevin Teugels lauréat du prix de "Catering Chef" de l'année par Gault & Millau

Le chef Kevin Teugels de Gourmet Invent, à Gand, a reçu lundi la récompense d'or de l'"Event Catering Chef of The Year" lors de la sixième cérémonie des Catering awards de Gault & Millau, organisée à Bruxelles. Le chef Han Smits de Signature Catering Nicolas (Beerse, province d'Anvers) a été récompensé par l'argent et Stefaan Urkens de Silverspoon (Schelle, Anvers) ainsi que Thijs Gelaude de Catering Cachette (Zwevezele, Flandre occidentale) sont lauréats ex aequo de la récompense de bronze.