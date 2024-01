Kim Meylemans 13e à St. Moritz, Colin Freeling 25e

Kim Meylemans a terminé 13e sur les 33 engagées à 2.12 de la Néerlandaise Kimberley Bos, victorieuse en 2:18.61. L'Italienne Valentina Margaglio est 2e à 73/100es, et l'Américaine Katie Uhlaender, 3e à 84/100es, complète le podium du jour.

Kim Meylemans a affiché un chrono de 2:20.73 au total des deux manches sur la piste suisse: 1:10.45 (11e) et 1:10.28 (15e).

La skeletoneuse belge, 27 ans, avait pris la 6e place à Innsbruck en Autriche il y a un mois. Avec des places de 5e et 7e lors des deux premières épreuves de Coupe du monde, Kim Meylemans occupe la 4e place au classement de la Coupe du monde, reculant d'une position, avec 648 points pour 810 à Kimberley Bos. Le podium provisoire au général est occupé aussi par Valentina Margaglio (748 pts) et l'Allemande Tina Hermann (697), 5e vendredi.

Colin Freeling de son côté a terminé en 25e position. Qualifié de justesse pour le second run, Colin Freeling est descendu la première fois en 1:08.74 (24e) et en 2:17.98 (25e) pour le second run. Il termine à 3.91 d'Amedeo Bagnis. L'Italien s'est imposé en 2:14.07 devant l'Allemand Christopher Grotheer, 2e à 52/100es. Le Sud-Coréen Seunggi Jung est 3e à 89/100es.

Au classement général, Seunggi Jung est en tête avec 827 points devant Christopher Grotheer (819) et le Britannique Matt Weston (771). Colin Freeling est 27e avec 168 pts