Kim Meylemans 5e à Lillehammer après avoir été la plus rapide du premier run

Elle grimpe cependant à la 2e place du classement général de la Coupe du monde après 5 des 8 épreuves.

Kim Meylemans a entrevu une première victoire en carrière en Coupe du monde pour sa 59e course, elle qui est montée à trois reprises sur la 3e marche du podium à Innsbruck durant la saison 2021-2022 et deux fois (à Innsbruck et Sigulda) lors de la saison 2022/2023.