La Belgique 16e du relais mixte simple remporté par la France

La France, avec Quentin Fillon Maillet et Lou Jeanmonnot, a signé un chrono de 33:04.3 (3 fautes au tir) pour devancer l'Italie de Tommaso Giacomel et Lisa Vittozzi de 24.6 secondes (5 fautes au tir). La Norvège de Johannes Boe et Ingrid Tandrevold a terminé à la 3e place à 27.4 secondes (8 fautes au tir).

Après 2021, la France décroche son deuxième titre mondial depuis l'apparition du relais mixte simple aux championnats du monde en 2019. La Norvège avait remporté les trois autres éditions en 2019, 2020 et 2023.