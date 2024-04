La Belgique bat largement Taïwan et signe un troisième succès

Iniaz Steyaert (0:48, 46:01 et 55:21), Sam Verelst (03:07), Ben Coolen (16:21), Oliver de Croock (21:05), Bryan Henry (21:37) et Yoren de Smet (29:05) ont inscrit les buts belges.

La Belgique avait battu 8-0 la Turquie lundi et 11-1 la Bulgarie mardi. Au classement, la Belgique compte 9 points, le maximum. La Nouvelle-Zélande, qui affronte la Bulgarie en soirée, et la Géorgie suivent avec 6. Viennent ensuite la Turquie (2), Taïwan (1) et la Bulgarie (0).