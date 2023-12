La Belgique doit-elle se préparer à la guerre ? Rajae Maouane et Georges-Louis Bouchez répondent

"Il faut protéger la population des guerres qui s’annoncent. Il y a des menaces et il faut se préparer. Durant des années, il y a eu un désinvestissement massif dans l’armée. Le gouvernement, auquel on participe a augmenté, les dépenses par rapport à la défense. Il y a eu une augmentation de près de 10 milliards jusqu’à l’horizon 2030 », a déclaré Rajae Maouane. « Il est important de ne pas uniquement investir dans le matériel, mais aussi dans l’humain. La Belgique n’est pas seule sur son île. Il faut qu’elle puisse être en collaboration avec les pays européens pour faire face à toutes les menaces."

Georges-Louis Bouchez, président du MR, estime également que l’investissement doit être plus important. "Je pense que l’amiral Hofmann a tout à fait raison. Je crois que le problème est très belge mais il est aussi très européen. L’Europe n’est plus une puissance, et je crois que les Européens sont les seuls à ne pas s’en rendre compte. L’Europe n’est plus qu’un seul marché et n’a pas de stratégie sur le plan industriel, la politique agricole, sur le plan énergétique et l’Europe n’a pas de pilier européen au sein de l’Otan. C’est ce dernier point qu’on doit viser. Oui les Américains sont nos alliés, mais on n’a pas toujours les mêmes intérêts et la même vision du monde. Nous devrions nous structurer comme étant un pilier européen au sein de l’Otan. Actuellement, le chef militaire de l’Otan est systématiquement un général américain. Cela dit beaucoup de l’organisation. Il faut par ailleurs que la Belgique augmente ses dépenses et avoir une stratégie commune pour se professionnaliser dans chaque secteur militaire. Aujourd’hui, celui qui ne voit pas le risque de déstabilisation géostratégique. Celui qui ne voit pas que le monde est en train d’évoluer entre deux pôles, la Chine et les Etats-Unis, avec la Russie qui essaie de jouer un rôle de déstabilisation, et qui ne prépare pas une guerre est totalement irresponsable."