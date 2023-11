La Belgique, éliminée en barrages pour les demi-finales chez les messieurs, termine 5e

Les dames avaient quant à elle déjà été reléguées en division C. Danielle Berus, Caro Van Oosterwyck, Kim Catteceur, Annemiek Huiskamp et Veerle Geerinckx ont concédé huit défaites en neuf matches.

L'Euro de curling est divisé en trois divisions, A, B et C. Les pays de la division A peuvent se qualifier pour les Mondiaux. Chaque saison, deux équipes sont reléguées de division A. En division B, deux sont promues et deux reléguées en division C, qui envoie aussi deux promus à l'étage supérieur.