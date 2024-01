La Belgique encaisse une troisième défaite, de justesse, 4 à 3 face à l'Islande

Mercredi, la formation coachée par Gil Paelinck n'a baissé pavillon qu'en toute fin de rencontre face aux Islandais (1-1, 1-2, 2-0). Robbe Delport (2x) et Joren Monen ont inscrits les buts côté belge.

Six pays composent la poule de la Belgique qui doit encore jouer contre la Roumanie vendredi. Les Belges sont avant-derniers au classement avec 3 points devant Taïwan, toujours bredouille, qui ferme la marche et qui doit encore jouer contre la Serbie et l'Islande.

Le pays qui remportera le tournoi sera promu l'année prochaine dans le groupe A de la division II. Le dernier est relégué en division III.

La Belgique avait pris la 2e place de cette DII groupe B en janvier dernier à Reykjavik en Islande derrière la Chine.