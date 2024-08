La Belgique a encore enregistré l'inflation annuelle la plus haute de la zone euro en août

La Belgique a une fois de plus enregistré l'inflation annuelle la plus haute de toute la zone euro en août, a indiqué vendredi le directeur des études économiques à l'IÉSEG School of Management, Eric Dor. L'inflation annuelle s'est élevée à 4,5% au mois d'août en Belgique, alors que celle-ci a chuté à 2,2% à la même période dans la zone euro, atteignant son niveau le plus bas depuis trois ans.