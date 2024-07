La Belgique jouera pour la 9e place chez les dames

Laura Bernard (FIP 223) et Elyne Boeykens (FIP 191) ont battu 6-2, 6-1 Suheil Lizana (FIP 422) et Annika Sillanpää (FIP 422).

An-Sophie Mestach (FIP 166) et Helena Wyckaert (FIP 93) ont assuré le succès belge avec une victoire 6-2, 6-1 sur Venla Andersson et Merituuli Saarela (non classées).