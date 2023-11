La Belgique qualifiée chez les messieurs, les dames réléguées en division C

Chez les dames, la Belgique a encaissé une 8e défaite, 10 à 7 contre l'Angleterre, et avec une seule victoire au compteur, termine 9e sur dix. Les Belgian Huskies sont reléguées en division C avec la Slovaquie, la seule équipe contre qui elles se sont imposées.

La Belgique évoluait avec Danielle Berus, Caro Van Oosterwyck, Kim Catteceur, Annemiek Huiskamp et Veerle Geerinckx.

Les quatre premiers (Pologne, Lettonie, Hongrie et Lituanie) de cette unique poule de 10 avancent en demi-finales.

L'Euro de curling est divisé en trois divisions, A, B et C. Les pays de la division A peuvent se qualifier pour les Mondiaux. Chaque saison, deux équipe sont reléguées de division A. En division B, deux sont promues et deux reléguées en division C, qui envoie aussi deux promus à l'étage supérieur.