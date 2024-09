La Belgique revient des Abruzzes avec six médailles

Le marathon n'ayant pas rapporté un nouveau podium, la Belgique termine les championnats du monde de patinage à roulettes (roller) avec six médailles, deux en or, trois en argent et une en bronze. Bart Swings et Jason Suttels se sont partagés les métaux, le premier décrochant le titre sur les courses aux points sur 5.000 et 10.000 m.