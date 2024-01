La Belgique s'incline face à la Serbie pour son deuxième match

Six pays composent la poule de la Belgique, actuellement dominée par la Roumanie (5 points) après deux matches disputés. La Serbie (4 points) suit devant l'Islande, la Belgique et l'Australie (3 points). Taïwan referme la marche sans point. Il reste aux joueurs dirigés par Gil Paelinck à affronter l'Australie mercredi, l'Islande jeudi et la Roumanie vendredi.

La Belgique avait pris la 2e place de cette DII groupe B en janvier dernier à Reykjavik en Islande derrière la Chine.