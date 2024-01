La Belgique termine 12e dans l'épreuve de fleuret par équipes à Paris

En simple, De Greef, 72e mondial, avait été éliminé samedi au premier tour du tableau des 64 par l'Italien Tommaso Marini, 5e mondial et double champion du monde en titre, avec une défaite 15 touches à 10. Le Bruxellois s'est classé 60 ans.

Stef Vancampenhout (FIE 57), Sem Genbrugge (FIE 465) et Mathieu Nijs (FIE 126) avaient eux été éliminés dans le tableau préliminaire de 256 et terminent respectivement 104e, 188e et 216e sur 290 engagés.

Vendredi, Amandine Charlier, 21 ans, 402e mondiale, escrimeuse du CE Bastogne (21 ans), a terminé à la 191e place sur 229 engagées.