La Belgique termine 22e du relais messieurs remporté par la Suède

Avec Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson, la Suède a profité des trois tours de pénalité du dernier relayeur norvégien Vetle Christiansen pour prendre la tête après le dernier passage au pas de tir et s'imposer en 1h16:22.6. Les Suédois décrochent aussi leur tout premier titre mondial sur le relais.

La Belgique, avec Florent Claude, César Beauvais, Marek Mackels et Julien Petitjacques, a terminé 22e sur 24 engagés à 6:38.5 après avoir dû effectuer deux tours de pénalité et utilisé 12 balles de pioche.

Plus tôt samedi, Lotte Lie, Maya Cloetens, Eve Bouvard et Marine Debloem ont pris la 14e place du relais 4x6 km dames. C'était la première fois de son histoire que la Belgique alignait un relais féminin au plus haut niveau mondial.