La Belgique termine à la 14e place du premier relais féminin de son histoire

Le relais français composé de Lou Jeanmonnot, Sophie Chaveau, Justine Braizas-Bouchet et Julia Simon s'est imposé en 1h15:00.8 malgré deux tours de pénalité. La France décroche sa deuxième médaille d'or sur un relais dans ces Mondiaux après le relais mixte simple jeudi et la première de son histoire dans un relais féminin. Avec un tour de pénalité, la Suède a pris la 2e place à 38.3 secondes devant l'Allemagne, 3e à 1:14.2.

Lotte Lie, Maya Cloetens, Eve Bouvard et Marine Debloem ont pris la 14e place. Longtemps dans le top 10 sous l'impulsion de Lie et Cloetens, la Belgique a ensuite reculé petit à petit pour terminer à 6:08.0 de la France lors du dernier relais de Debloem, 18 ans et benjamine de ces Mondiaux.