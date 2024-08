La Belgique termine à la 8e place de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste

La Belgique a terminé à la 8e place sur la poursuite par équipes en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Paris. Fabio Van Den Bossche, Lindsay De Vylder, Tuur Dens et Noah Vandenbranden roulaient pour les places 7 et 8 face au Canada mercredi au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines mais n'ont pas fini la course après l'arrêt de deux coureurs.