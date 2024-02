La Belgique va aligner un relais féminin pour la première fois samedi à Nove Mesto

La Belgique va aligner pour la première fois de son histoire au plus haut niveau un relais féminin en biathlon samedi, a confirmé la fédération belge qui a déterminé l'ordre de départ.

L'équipe belge possède une moyenne d'âge de 23 ans et Marine Debloem, 18 ans, originaire du Brabant Wallon, est l'athlète la plus jeune alignée aux championnats du monde.

Lotte Lie, Maya Cloetens, Eve Bouvard et Marine Debloem prendront le départ, dans cet ordre, de l'épreuve du relais 4X6km des championnats du monde samedi (13h45) à Nove Mesto en République tchèque. L'idée d'un relais féminin était déjà dans les plans pour l'épreuve de Coupe du monde à Oberhof début janvier, mais la blessure à l'épaule d'Eve Bouvard avait retardé la concrétisation du projet.

"Ce relais, à terme, est tournée vers les échéances olympiques de 2026 et de 2030", souligne Belgium Biathlon.

A 16h30, la Belgique participera aussi au relais 4x7,5 km messieurs avec Florent Claude, Marek Mackels, César Beauvais et Julien Petitjacques, qui remplace Thierry Langer contraint à l'abandon lors du sprint samedi à cause d'une côte cassée. Petitjacques, originaire du Val d'Aoste et de Mouscron, sera d'ailleurs le premier à s'élancer.