La BENE-League devient la Super Handball League

Avec ce nouveau nom et cette nouvelle identité visuelle, les fédérations belges et néerlandaises, chevilles ouvrières de cette compétition transfrontalière, souhaitent "élever le niveau du handball dans les deux pays". "Cette évolution reflète notre vision et notre engagement à promouvoir une compétition dynamique, inclusive et innovante. La ligue aspire à devenir le fleuron du handball en Belgique et aux Pays-Bas", indiquent l'URBH dans un communiqué.

"Nous sommes extrêmement satisfaits des progrès réalisés par les clubs, tant sur le plan sportif que sur les plans organisationnel, commercial et sociétal. Bien qu'il reste encore beaucoup à accomplir, nous constatons des avancées significatives", déclare Tjark de Lange, président de la Super Handball League, cité dans le communiqué.