La Bourse de Bruxelles a accueilli plus d'1,3 million de visiteurs depuis sa réouverture-2

La Bourse de Bruxelles a accueilli plus d'1,3 million de visiteurs depuis sa réouverture au public, un an plus tôt, a-t-elle communiqué vendredi. Le bâtiment avait ouvert ses portes plus de dix ans après le rachat de la Ville de Bruxelles et à l'issue de trois ans de travaux de rénovation pour un coût total de 90 millions d'euros.