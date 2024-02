La cavalière Michèle George et le handbiker Jonas Van de Steene mis à l'honneur

La cavalière Michèle George et le handbiker Jonas Van de Steene ont été honorés à l'occasion des Paralympic Sport Awards 2023, cérémonie de remise de prix pour les athlètes paralympiques. Ils ont remporté les trophées de performances féminine et masculine de l'année, jeudi à Bruxelles.

Michèle George a devancé sa coéquipière Manon Claeys, ainsi que la badiste Man-Kei To. Elle avait remporté deux titres aux championnats d'Europe de para-dressage, en catégorie individuelle et en 'freestyle tests' (Grade V) avec sa jument Best of 8.

"Remporter ce titre est magnifique", a-t-elle réagi. "Tous les jours, je m'entraîne pour devenir meilleure et je fais le maximum pour tenter de décrocher des médailles à Paris", a-t-elle annoncé à quelque 6 mois des Jeux Paralympiques.