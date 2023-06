La cérémonie d'ouverture lance officiellment les Jeux Européens de Cracovie

Après les prestations d'artistes polonais et des lauréats ukrainiens du concours Eurovision 2022, l'entrée des 48 pays participants a commencé vers 21h45. La délégation belge est entrée dans le stade en septième position. Kevin Borlée et Camille Laus ont eu l'honneur d'ouvrir la marche en tant que porte-drapeaux. Derrière eux suivaient 13 athlètes (venus du padel, de l'escalade et du tennis de table) et quelque 25 officiels.

La Belgique a remporté 11 médailles (4x or et argent, 3x bronze) lors de la première édition des Jeux européens en 2015 à Bakou en Azerbaïdjan et six lors de la deuxième édition en 2019 à Minsk en Biélorussie (4x or, 1x argent et bronze).