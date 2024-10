La citrouille, ce légume star du mois d'octobre: "C'est une bouffée d'automne"

Les citrouilles et les potirons sont les stars du mois d'octobre. Ces légumes sont aussi les stars d'Halloween et connaissent de plus en plus de succès chaque année.

Sa particularité, une production locale vendue de 3 à 6 euros le kilo. L'occasion aussi de découvrir de nouvelles variétés. "Cette année, on a fait des mini potirons, des potirons qui font 300 grammes. Et donc, ça permet d'avoir des paniers qui sont comestibles et qui, en même temps, sont super jolis, super colorés", poursuit Olivier Senterre.

C'est la star du mois d'octobre. Orange, verte et de toutes les tailles, la courge connaît un succès grandissant dès l'automne. Olivier a vendu 25 tonnes de potirons en un seul week-end. "Dès que le temps se rafraîchit, je pense qu'on switch de l'été à l'automne. Et c'est un produit qui est purement ambiance automnale et on prend une bouffée d'automne avec les couleurs, les formes des potirons. Je crois que c'est pour ça que c'est à ce moment-là que ça se déclenche", explique Olivier Senterre, responsable d'une potironnerie.

Symbole de la fête d'Halloween, elle s'invite aussi dans les rayons des supermarchés et se vend par milliers. Les citrouilles deviennent des éléments décoratifs indispensables qui se déclinent même dans notre assiette, comme pour ces clientes : "Je fais beaucoup de potage et aussi en légumes au four", "Ma fille aime bien creuser dedans pour faire des lanternes".

Une belle progression encore cette année

L'assortiment est de plus en plus large. Chaque année, les magasins écoulent des centaines de milliers de kilos. "En 2023, par exemple, on avait vendu 629 000 des différentes références de courges, butternut et autres. Et donc, cette année, on a fait une estimation plutôt à 700 000. Donc, on voit vraiment une progression encore cette année", indique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Si ces courges se conservent de 4 à 7 mois, il ne leur reste que quelques jours avant de se faire découper.