La côte belge manque de sauveteurs: "La sécurité reste prioritaire"

Les difficultés de recrutement sont telles que des séances spéciales ont été organisées pour initier les jeunes aux rudiments du sauvetage, même par temps gris et froid. Ces séances visent à préparer les jeunes à devenir sauveteurs, une compétence qui commence à manquer sur les plages belges.

Le retour du soleil annonce probablement les envies de baignade à la côte belge cet été. Cependant, les sauveteurs, majoritairement des étudiants, se font de plus en plus rares pour surveiller les plages. Des séances spéciales ont été mises en place cette semaine à l'intention des 8-16 ans pour susciter des vocations.

Les responsables tirent la sonnette d'alarme, affectés par cette pénurie de sauveteurs. En effet, selon l'un d'eux, "À cause de cette pénurie, nous devons travailler avec des équipes réduites. Du coup, on a beaucoup de boulot et il y a moins de postes pour surveiller la plage. Mais la sécurité reste prioritaire. Nous ne voulons pas qu'à l'avenir, nous ne soyons pas assez nombreux".

Pour garantir la sécurité sur les plages belges en été, 1400 sauveteurs sont nécessaires. Bien que tous les postes aient été pourvus à ce jour, il n'y a aucun réserviste. Néanmoins, il est possible que les jeunes participants à ces séances spéciales poursuivent leur formation pour devenir des sauveteurs opérationnels à l'avenir. Ces sessions pourraient donc contribuer à pallier la pénurie croissante de sauveteurs sur la côte belge.