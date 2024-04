"La criminalité n'a pas de frontière": la police judiciaire a arrêté 168 fugitifs l'an dernier

La Fugitive Active Search Team (FAST) de la police judiciaire fédérale (PJF) a retrouvé et permis l'arrestation de 168 fugitifs en 2023, ont indiqué mardi le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (CD&V) et le commissaire Gerry Van Loock, en charge du service. Parmi ces criminels recherchés, 61 ont été arrêtés en Belgique, dont 53 par les hommes du FAST.

Le ministre de la Justice a rendu visite mardi à la police fédérale, et plus précisément au FAST, chargé des enquêtes autour des criminels les plus recherchés. Il y a présenté le bilan du service en 2023, confirmant l'arrestation de 168 fugitifs l'an dernier. Parmi ceux-ci, 107 ont été rattrapés par la police à l'étranger, et 61 l'ont été en Belgique.