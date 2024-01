La FIEB rappelle les règles strictes liées aux microplastiques dans l'eau en bouteille

La Fédération de l'industrie des eaux et des boissons rafraichissantes (FIEB) rappelle mercredi l'existence de règles strictes concernant la qualité de l'eau en bouteille, en réaction à une récente étude de l'université américaine de Columbia. Cette enquête souligne en effet que l'eau en bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici.

La FIEB affirme à cet effet que toutes les bouteilles d'eau en plastique en Europe sont constituées de "matériaux inertes et inoffensifs", qui respectent la législation européenne stricte en matière d'emballages entrant en contact avec les denrées alimentaires. En outre, les eaux minérales et les eaux de source "ne peuvent subir aucun traitement chimique", et des centaines de contrôles ont lieu chaque année, tant à la source qu'au niveau du produit fini.

La fédération sectorielle souligne également que l'étude américaine introduit une nouvelle méthode de mesure de la présence de nano- et microplastiques dans l'eau. "Nous sommes en train d'examiner la manière dont cette étude a été menée afin d'établir une comparaison correcte avec la situation dans l'UE et en Belgique, ainsi que pour l'eau de source et l'eau minérale. Par exemple, l'article n'indique pas clairement quel type d'eau a été analysé".