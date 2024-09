La gouverneure d'Anvers ordonne de laisser l'incinérateur Isvag temporairement en service

La gouverneure décide désormais qu'Isvag doit garder l'installation à température fonctionnelle et assurer l'incinération temporaire des déchets avec un débit maximal de sept tonnes par heure.

Ce devait être aujourd'hui mardi le dernier jour d'activités de l'incinérateur. Celui-ci a perdu son autorisation et doit être mis à l'arrêt. Lundi, un porte-parole avait fait comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement "d'éteindre la lumière". L'installation ne peut pas redémarrer d'un simple claquement de doigts.

Cette décision serait nécessaire pour garantir que le flux de déchets puisse être traité de manière sécurisée. L'intercommunale Isvag est en charge du traitement des déchets ménagers d'un million de personnes.

La gouverneure a, entre outre, donné mission à la Société publique flamande de gestion des déchets, l'OVAM, de fournir une évaluation, une fois qu'il y aura une capacité suffisante de traitement et, par conséquent, plus aucun risque de stockage hors normes. La semaine dernière, on craignait l'afflux de déchets industriels après la fermeture de l'incinérateur de Wilrijk.