La météo catastrophique complique la tâche des pépiniéristes: quel impact pour votre futur sapin de Noël?

En effet, pas simple d'accéder aux parcelles avec les remorques sous une pluie continue. Pour l'instant, trois jours de retard pour les livraisons de sapins en magasin sont à signaler, et cela pourrait être plus long encore.

Nous sommes le 23 novembre et ça sent déjà le sapin... de Noël. Seulement, la météo catastrophique de ces derniers jours rend très difficile le travail de coupe des sapins.

Jonathan Rigaux, producteur de sapins de Noël et président de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, profitait ce mercredi de la météo clémente pour rattraper le retard. "Ce matin, on va au maximum dans les champs qui ont des pentes un peu plus importante, parce qu'on a peur que la pluie retombe", explique-t-il. Et surtout, que cette pluie ne complique à nouveau les opérations.

Depuis 40 ans dans le métier, Francis, son papa, explique ne jamais avoir vu ça. "On a de grosses difficultés pour pouvoir débarder les sapins, les tailles. Les véhicules restent embourbés", note-t-il.

Mais pas le choix : le pépiniériste doit livrer ses 450.000 sapins, mais cette année, ce sera avec quelques jours de retards. "Au lieu de livrer des gros volumes dans les magasins, on divise les commandes, donc on va livrer des demi-commandes chez tout le monde, pour que chacun puisse démarrer sa saison".