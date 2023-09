La pratique du cyclisme freinée par l'insécurité sur la route? "Une voiture n'a pas fait attention, j'ai fini sur le capot"

Poussés à 35, voire 40 kilomètres/heure, les cyclistes sont parfois aussi rapides que les voitures, ce qui peut surprendre. "Les gens ne sont pas habitués et il ne faut pas oublier qu'on partage cet espace public et que le vélo, dans la loi, c'est la même chose qu'une voiture. On est sur l'espace public et donc pour doubler, il faut être sûr que toutes les conditions soient mises en place pour que ce soit sécurisé", fait remarquer Félix Benois, project manager à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles.

J'ai fini sur le capot, et puis, en freinant, j'ai fini par tomber par terre

Dans l'équipe de cyclistes bruxelloise rencontrée, par exemple, un accident survient tous les mois. Le plus récent date d'il y a quelques jours : "La semaine passée, j'étais dans un rond-point et une voiture ne m'a pas vu, n'a pas fait attention. Elle m'a foncé dessus, par-derrière. J'ai fini sur le capot, et puis, en freinant, j'ai fini par tomber par terre. J'ai quelques égratignures au niveau du cou et du bras et toute la cuisse et l'épaule", nous raconte Thomas Vanhoof, membre de l'équipe.

Félix Benois est en conscient, le risque de cette discipline existe. "J'ai pas envie d'être celui qu'on appelle pour dire que tel coureur ou tel coureur a eu un souci. Ça fait partie des préoccupations. En même temps, on aime tous notre sport et on accepte, malheureusement, que ça fasse partie du jeu".