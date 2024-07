La qualité de l'air s'est nettement améliorée en 10 ans à Bruxelles

Selon l'agence bruxelloise, l'amélioration de l'air respiré dans la capitale est notamment due à l'amélioration des technologies ainsi qu'à la mise en place de la zone basse émission en 2018, une part importante de la pollution étant issue du trafic routier.

Entre 2022 et 2023, les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines PM10 et PM2.5 ont diminué d'environ 10%. Depuis la mise en place de la zone basse émission, la baisse des concentrations de NO2 ont même diminué de 40%, relève Bruxelles Environnement. Si les mesures d'ozone (O3), dioxyde de soufre (SO2) et monoxyde de carbone (CO), la valeur cible fixée par l'UE sont largement respectées.