À la recherche d'un ticket en voile pour les Jeux Olympiques à Hyères

Ce rendez-vous traditionnel, 55e édition du nom, est cette année divisé en deux. Des régates rassemblent les bateaux déjà qualifiés pour les JO, une deuxième course sera composée de la flotte de ceux à la recherche encore du précieux sésame.

Côté belge, une place de quota est encore à pourvoir dans les classes 49er (3 places et une nation émergente), Nacra 17 (3 places et une nation émergente), et les disciplines de planche à voile IQFoil (5 places et une nation émergente) et Formula Kite (5 places). La Belgique est une nation émergente en Nacra 17 et IQFoil.