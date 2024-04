La réduction du temps de travail à salaire équivalent? Ce chef d'entreprise y est favorable: "Il faut le faire"

En Belgique, il y a actuellement un débat qui prévoit qu'un travailleur puisse travailler moins sans perdre de salaire. Selon Yves Sotiaux, directeur général de Velux, qui était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL, on pourrait mettre ça en application chez nous.

"Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre sur la table. Absolument. Je pense qu'il faut le faire, mais principalement pour des fins de carrière également. Si vous prenez les plus de 50 ou les plus de 55 ans, les gens qui vont terminer doucement leur carrière, on pourrait imaginer de diminuer le temps de travail de ces gens-là pour permettre à des jeunes et transmettre leurs connaissances à des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. En tant que patron, on doit s'adapter. On doit s'adapter aux nouvelles générations, à de nouvelles façons de faire. On a dû s'adapter il y a quelques années : quand le Covid est arrivé, on a renvoyé tout le monde chez soi pour travailler de domicile. Il y a cinq ans, vous m'auriez dit, est-ce qu'on peut travailler à domicile ? Je vous aurais dit : 'ça me semble bizarre'. Maintenant, ça semble complètement normal. Donc pourquoi pas le quatre jours semaine, payé cinq ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table."