La rue Belliard bloquée: l'association "BXL for Palestine" a mené une action de désobéissance civile ce matin

Des membres de l'association "BXL for Palestine" ont mené, lundi matin, une action de désobéissance civile pour demander un "cessez-le-feu immédiat" et la "libération de la Palestine", en marge d'un conseil de l'Union européenne prévu ce matin à 09h45. Dès 9h00 et jusqu'à 9h40, les activistes ont bloqué la circulation de la rue Belliard, avant que des agents de police ne les évacuent.

Une cinquantaine de personnes se sont réunies au croisement de la rue Belliard et de la rue du Commerce, à Bruxelles, dès 9h00, pour bloquer la circulation de la rue Belliard en formant des chaînes humaines. Les manifestants tenaient des banderoles où l'on pouvait lire "EU, STOP financing colonization", "Resistance" ou encore "Free Palestine, Boycott Israël".