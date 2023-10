La saison de la chasse a commencé: Nivelles met sa population en garde

Le bourgmestre de Nivelles et la présidente du CPAS, qui gère les bois dans lesquels la chasse est permise dans la commune du Brabant wallon, rappellent les règles en période de chasse. Si vous vous aventurez dans les chemins alors que les affiches indiquent que des battues ont lieu, c'est à vos risques et périls.

Pierre Huart, bourgmestre de Nivelles : "Nous avons décidé de renforcer la communication par rapport à ça, parce que les gens oublient justement que deux ou trois jours par an, il y a cette autorisation de chasse. Et donc le citoyen qui circule ici sur le Ravel n'est pas habitué à cet avertissement."

Colette Delmotte : "Ces bois concernés par ces battues, ce sont des bois qui appartiennent au CPAS qui ne sont pas spécialement publics donc si on pénètre dans les bois, il faut respecter les chemins d'accès. Contrairement au bois du Saint-Sépulcre de Nivelles qui est un bois public et ouvert à tous, tout le temps. Et là, il n'y a pas de bail à chasse."

Pierre Huart : "D'abord, l'espace est assez réduit. On parle de 150 hectares, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux Ardennes par exemple. Et donc, il est important, trois fois par an, de permettre aux chasseurs de venir dans les bois pour lesquels ils paient un certain montant au CPAS. Mais il faut surtout attirer l'attention puisque le Ravel est fort fréquenté par des joggeurs, des promeneurs, des cyclistes, mais il y a aussi des enfants. Et donc il ne faudrait pas que des enfants s'introduisent dans les espaces interdits pendant ces trois jours."